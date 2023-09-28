В легионе «Свобода России» заявили, что группы добровольцев работают по всей территории Белгородской области, все идет по плану, среди них нет погибших и раненых, информирует «НБН».

В «ЛСР» призвали оставить «сказки про минные поля» спикеру Министерства обороны государства-террориста Игорю Конашенкову, добавив, что добровольцы продолжают зачищать родную страну от «путинской скверны».

Ранее в оперативном штабе российского приграничного региона заявили, что на линии разграничения идет бой между пограничниками РФ и «украинской диверсионно-разведывательной группой», которая якобы проникла в область в районе Староселья и Теребрено.

В РФ заявили, что в селе Староселье введен режим ЧС, добавив, что жителей населенного пункта отселили еще осенью прошлого года.

Напомним, в начале сентября бойцы «РДК» провели успешный огневой рейд в российском приграничье.