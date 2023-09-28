Как информирует «НБН», глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудн сообщил, что в результате удара РФ погиб как минимум один человек. Еще один получил ранения.

Согласно его словам, сорокаоднолетний мужчина погиб на пороге своего же дома. Еще один, двадцатисемилетний мужчина получил ранения. Ему была оказана всяв необходимая медицинская помощь.

Помимо того известно, что российские войска сбросили порядка семи авиационных бомб в районе Николаевки, что в Бериславском районе. В данном случае, по словам Прокудина, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, ранее мы уже писали об ударе РФ по Херсону.