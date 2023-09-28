Накануне CNN, ссылаясь на украинского военного, сообщило, что «вагнеровцы» вернулись на поле боя под Бахмут. Позже начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш подтвердил соответствующую информацию, сообщает «НБН».

Часть наемников ЧВК перезаключила контракты с Министерством обороны Российской Федерации и вернулась в Украину из Республики Беларусь. Аналитики ISW в своем отчете сообщают, что боевики столкнулись с проблемой в организации.

Эксперты пишут, что группа «Вагнера» после гибели ее главаря, олигарха Евгения Пригожина сменила командиров. Однако ЧВК трудно провести слаженную реформу вокруг нового руководства, о чем свидетельствует передислокация наемников из РБ в район Бахмута.

Ранее в ГПСУ рассказали, достаточно ли «вагнеровцев» находится на белорусской территории для повторного вторжения в нашу страну.