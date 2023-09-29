Telegram-канал monitor пишет, что в ночь на пятницу, 29 сентября, «вторая армия мира» в Токмаке лишилась истребителя Су-35. Боевой самолет ВС РФ «отминусовала» противовоздушная оборона захватчиков с помощью зенитно-ракетного комплекса «С-300», информирует «НБН».

Российский паблик Fighterbomber, администратором которого является бывший военный летчик, намекнул, что пилот «демилитаризированного» истребителя погиб, не став уточнять, где произошел инцидент.

Ранее мелитопольский мэр Иван Федоров в эфире национального телемарафона высказался об уничтожении боевого самолета РФ «освободителями» на Запорожье.