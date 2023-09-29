В пятницу, 29 сентября, в Telegram-канале мелитопольского партизанского движения «Гнила Черешня» заявили, что над временно оккупированным Токмаком зафиксировали пуск из ЗРК «С-300», информирует «НБН».

По предварительной информации, «освободители» в режиме противовоздушной обороны из этого оружия ликвидировали свой самолет. Такие данные опубликовал и Telegram-канал monitor.

В эфире национального телемарафона Федоров прокомментировал инцидент. Мэр Мелитополя подтвердил, что этой ночью действительно что-то случилось с самолетом ВС РФ.

Чиновник добавил, что Токмак становится прифронтовым городом, поэтому там подобные случаи будут фиксировать и в дальнейшем.

Ранее мелитопольский мэр сообщил о загадочных случаях смертей россиян на временно оккупированной территории Запорожья.