В интервью журналистке Наталье Мосейчук чиновник высказался об оружии для гражданских. По его мнению, оно необходимо каждому украинцу, информирует «НБН».

По словам чиновника, все понимают, что отодвинуть государство-террориста от границ нашей страны не удастся, поэтому население должно быть готовым к любому развитию событий.

Данилов убежден, что у каждого жителя Украины дома должен быть пулемет. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны заверил, что при наличии оружия возникают «совсем другие ощущения», в частности ощущение защищенности.

Чиновник добавил, что при этом нужно знать правила обращения с оружием и быть осторожными.

Отметим, что о легализации огнестрельного оружия для гражданских в Украине заговорили еще накануне полномасштабного вторжения России.