Как информирует «НБН», кадры были обнародованы рядом украинских ТГ-каналов.

Так, ни для кого не секрет, что украинские военнослужащие продолжают храбро защищать нашу родную землю, освобождая ее шаг за шагом от российских оккупационных сил. В этом участвуют как наземные украинские силы, так и воздушные.

В данном случае на видео можно увидеть, как два украинских штурмовика на большой скорости и низкой высоте отрабатывают удары друг за другом по позициям врага, после чего уходят в сторону, чтобы не попасть под прицел войск РФ.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что авиация ВСУ уничтожила в небе над Запорожской областью две «птички» врага.