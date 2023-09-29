Соболевский сообщил, что до «выборов» на временно захваченных территориях Украины в день убегало по 500-700 человек. Сейчас у местных жителей такой возможности нет, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам чиновника, после «голосования» захватчики закрыли неофициальный коридор через Васильевку на Запорожье. Однако все равно украинцы ежедневно пытаются уехать из оккупации, в частности через Крым, однако это более длинный, сложный и рискованный маршрут.

Заместитель главы облсовета объяснил, что жители Херсонщины идут на риск, поскольку в регионе россияне усиливают фильтрацию, люди просто исчезают. Кроме того, захватчики проводят мобилизационные мероприятия среди местного населения.

Ранее в ОК «Юг» рассказали о маневрах ВС РФ на левобережье Херсонской области.