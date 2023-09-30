О том, что дорогами временно оккупированного Крымского полуострова, «вторая армия мира» начала перебрасывать свои катера по направлению к Севастополю, пишет «НБН», ссылаясь на материал, обнародованный в Telegram-канале партизанского движения «АТЕШ».

Как стало известно, выполняя разведывательное задание, агент «АТЕШ» смог провести видео- и фотофиксацию перебрасывания боевых «Рапторов» по трассе Н-06 в сторону Севастополя. Именно эти небольшие военные корабли обычно усиленно патрулируют акваторию Черного моря у побережья Крыма.

В «Атеш» подчеркнули — по всей видимости, захватчики весьма напуганы ударами украинских дронов, так как уже не осталось места в Черном море, где российский флот будет в безопасности.

Кроме того, партизанским движением была обнаружена ремонтная база оккупантов при въезде в Бахчисарай.

Ранее мы писали о том, что Буданов называл три главные цели запуска дронов по стране-агрессору.