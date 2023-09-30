Как сообщает «НБН«, об этом в своем Telegram-канале сообщил и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.

Чиновник отметил, что оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на Константиновку. Из-за этого ранение получил 13-летний ребенок.

«У парня, к счастью легкие травмы – он получает всю необходимую медицинскую помощь. Из-за удара повреждены 17 частных домов, многоэтажный дом, предприятие, линия электропередач и 2 автомобиля», — отметил он.

Напомним, ранее мы уже писали о взрывах в Ивано-Франковске.