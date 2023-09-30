Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Суспільне».

В Винницкой области раздался звук взрыва. В целом ряде областей Украины было объявлено о воздушной тревоге. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщали об угрозе применения врагом ударных БПЛА в целом ряде областей. В частности, это происходило и в Винницкой области.

В частности, в Воздушных силах сообщали, что в Винницкой области выявлены «Шахеды», а их направление – Немиров.

Немного позже появилась информация о повторных звуках взрывов на территории региона.

В свой черед в областной военной администрации подтвердили информацию о взрывах в области. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов подтвердил атаку на регион. Он обратился ко всем жителям области с призывом находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

По словам Борзова, враг наносил удары с воздуха.

Враг наносит удары с воздуха. Работают Силы обороны и все необходимые службы, — заявил он.

В свою очередь в Калиновском городском совете также сообщили о работе сил ПВО в районе.

В сообщении говорится:

К большому сожалению, есть прилеты. Сейчас неотложной потребности в эвакуации нет за исключением непосредственного места попадания. Необходимо сохранять спокойствие и находиться всем в укрытиях до окончания тревоги.

Напомним, ранее мы уже писали об ударах по Крыму.