Как сообщает «НБН«, об этом сообщили в ГСЧС, а также городской голова Надворной Зиновий Андрийович.

По данным ГСЧС, нефтепровод взорвался недалеко от села Стрымба Надворнянского района. Из-за прорыва случился разлив нефтепродуктов, а далее вспыхнул пожар, который перекинулся на частный дом.

«Согласно предварительным данным пострадали 3 человека. На данный момент задвижки на нефтепроводе перекрыты. Сотрудники спасательных служб работают на месте», — добавили в ГСЧС.

Кроме того, на своей странице в Facebook мэр Надворной Зиновий Андрийович пояснил, что количество пострадавших выросло до 5. При этом среди пострадавших двое детей и трое взрослых. Они доставлены в больницу.

Отметим, что сегодня днем местные Telegram-каналы опубликовали кадры и видео из села Стрымба, которое находится в 30 километрах от Ивано-Франковска. Сперва очевидцы утверждали о якобы произошедшем взрыве газопровода, на затем стало известно, что взорвалось что-то «связанное с нефтью».

Напомним, ранее мы уже писали о взрывах в Кременчуге.