Как пишет «НБН«, об этом в своем Telegram написал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Также он опубликовал соответствющее видео.

Так, он показал, как российские захватчики разбегаются после проведенной успешной работы бойцов ВСУ на Бахмутском направлении, а точнее в окрестностях Клещеевки.

«Бахмутское направление, окрестности Клещиевки. Эффективная работа пехотинцев 22-й ОМБр. Продолжаем уничтожить врага повсюду», — добавил командующий.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев предположил, что, если ВСУ перережут трассу «Горловка — Бахмут», россияне будут вынуждены использовать другие дороги, что увеличит плечо логистики. В свою очередь, руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, «выход вблизи Андреевки и Клещиевки предоставляет нам возможность приблизиться к трассе Бахмут – Горловка, которая уже находится под нашим огневым контролем».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что россияне имеют проблему на Бахмутском направлении.