Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что общая сумма помощи от Европейского Союза, которую получила Украина, если принимать к вниманию гражданскую, военную, а также гуманитарную помощи, достигает уже 85 миллиардов евро.

Боррель подчеркнул:

Мы прекрасно знаем, насколько все это важно. Я заверил министра обороны Украины, что все мы работаем ради мира. Но в то же время мы продолжим поддержку Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Михаил Подоляк высказался о предоставлении Украине военной помощи.