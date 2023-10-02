В эфире национального телемарафона Игнат заявил, что для Украины угроза беспилотников ВС РФ будет расти, БПЛА будут преобладать и во время ракетных ударов по нашей стране, информирует «НБН».

По словам представителя Воздушных сил, Украине нужно готовиться к таким атакам, увеличивая количество комплексов противовоздушной обороны. Он отметил, что сейчас защитники тратят немало средств ПВО для борьбы с ударными дронами «второй армии мира».

Полковник добавил, что количество средств противовоздушной обороны Киев может увеличить исключительно благодаря союзникам на Западе. Для этого украинская сторона ведет постоянную работу со странами-партнерами в формате «Рамштайн».

Ранее спикер Воздушных сил объяснил, как россияне пытаются обойти «Шахедами» украинскую ПВО.