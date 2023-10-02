В эфире телеканала «Мы – Украина» представитель Воздушных сил заявил, что вскоре само слово «баллистика» будет вызывать тревогу во «второй армии мира», информирует «НБН».

По словам Игната, сейчас украинские военнослужащие успешно применяют для атак на оккупантов тандем из крылатых ракет Storm Shadow и SCALP. В ВСУ надеются, что вскоре Киев также получит немецкие TAURUS, организовав «трио», а также сформируют «квартет» с помощью американских ATACMS.

Полковник сомневается, что противовоздушная оборона Российской Федерации сможет эффективно противостоять ракетам ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии в 300 км, а возможно и дальше.

Напомним, Игнат предупредил о доминировании БПЛА во время ракетных атак ВС РФ на нашу страну.