Аналитики Defense Express подсчитали, что в первый месяц осени «вторая армия мира» выпустила по Украине 503 «Шахеда». По словам экспертов, это рекордное использование дронов-камикадзе ВС РФ для атак на нашу страну.

Из этого количества Shahed 136/131 украинская противовоздушная оборона уничтожила 396 единиц (78,7%), информирует «НБН».

В материале сказано, что предыдущее рекордное количество ударных БПЛА зафиксировали в мае 2023 года, в конце весны оккупанты ударили по Украине 413 беспилотниками.

По данным аналитиков, в июне «вторая армия мира» применила 197 «Шахедов», а в следующем месяце уже 246 дронов-камикадзе.

Напомним, спикер ВС ВСУ Юрий Игнат назвал самые эффективные комплексы для ликвидации «Шахедов».