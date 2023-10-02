Как информирует «НБН«, об этом сказано в сообщении «Радио Свобода«.

В том числе, журналисты провели сравнение спутниковых снимков, представленных сервисом Planet.com за 12-месячный период (с октября текущего года и годом ранее).

После сравнения кадров стало ясно, что российские захватчики спешат построитель новую автомобильную дорогу вдоль маршрута Ростов-на-Дону (РФ) — временно оккупированный Мариуполь.

В то же время на фотографиях из космоса можно заметить, что отмеченная на кадрах линией красного цвета трасса будет проходить далеко от населенных пунктов. Причиной этого могут быть сложности, связанные с процессом расширения уже действующей дороги (на фото она обозначена синей линией).

Следует отметить, ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты начали строить прямое железнодорожное сообщение с временно неподконтрольными Украине Мариуполем, Волновахой и Донецком. В том числе, террористы строят железнодорожный мост недалеко от села Гранитное через реку Кальмиус.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Мариуполь привезли около десяти автобусов с раненными оккупантами.