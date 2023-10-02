В эфире национального телемарафона представитель ГУР МОУ прокомментировал операцию «Барыня». По словам Юсова, завербовать кадрового российского военного было верным решением, так как тот пошел на сотрудничество с украинской стороной, информирует «НБН».

Как оказалось, ранее Алферова уволили из Вооруженных сил Российской Федерации, однако позже принудительно забрали в ряды оккупантов и вынудили подписать контракт с Минобороны РФ. Лейтенант имеет другую гражданскую позицию, осуждая вторжение в Украину.

Представитель разведки отметил, что россиянин не только хотел сдаться в плен, но и стать на защиту нашей страны, и вскоре ему представится такая возможность. В РФ у Алферова остались мать и брат.

Юсов назвал завербованного российского военного «нетипичным орком», поскольку он любит классическую музыку.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал о совещании в России накануне полномасштабного вторжения в Украину, в ходе которого высказывали неуверенность относительно успеха так называемой «СВО».