В пресс-службе ГУР МОУ сообщили, что атака ударных дронов на Смоленский авиационный завод нарушила россиянам процесс выпуска высокоточных ракет «Х-59», информирует «НБН».

В ведомстве отметили, что по предприятию были выпущены 4 БПЛА, 3 из них попали в цель. Процесс производства оружия на заводе государства-террориста получил значительные повреждения в результате атаки беспилотников.

В разведке уточнили, что ракеты «Х-59» ВКС РФ чаще всего использовали для ударов по гражданским и военным объектам нашей страны. От применения этого оружия захватчиками страдали Сумщина, Черниговщина, Харьковщина, Херсонщина, Днепропетровщина и Запорожье.

Напомним, что ранее Минобороны РФ и росСМИ сообщили об атаках дронов на Смоленск и Сочи.