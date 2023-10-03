В эфире национального телемарафона Игнат напомнил, что российские захватчики держат на белорусской территории авиацию, ОТРК «Искандер» и ЗРК, поэтому у военного руководства Украины нет иллюзий, что «что-то там не произойдет», информирует «НБН».

По словам представителя Воздушных сил, командование ВСУ разворачивает группировку войск вблизи границ с Республикой Беларусь, усиливает заграждение разных типов и противовоздушную оборону.

Полковник добавил, что на сегодня линия фронта составляет более 2000 километров, включая РФ, РБ, Приднестровье. Поэтому «прилететь» по нашей стране может с любой точки на линии фронта.

Ранее в Воздушных силах предупредили о том, что во время ракетных атак «второй армии мира» на Украину будет больше беспилотников.