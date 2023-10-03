Американские аналитики в своем отчете по российско-украинской войне за понедельник, 2 октября, сообщают о новых претензиях «освободителей» к их командованию, информирует «НБН».

Бойцы российского батальона «Восток» накануне пожаловались на то, что руководство ВС РФ не выполняет своих обещаний. Как оказалось, захватчикам говорили, что их подразделение будет воевать в составе второго эшелона.

По словам оккупантов, с начала полномасштабной войны в Украине личный состав батальона постоянно находится на первой линии фронта вместо того, чтобы проводить «зачистки» после штурмов.

«Освободители» заявили, что за последние 19 месяцев вторжения ликвидировали 31 и ранили 151 путинского солдата военного батальона. Захватчики недовольны тем, что им не дают награды «за жертвы» во время боевых действий в составе оперативно-тактической группировки ВС РФ «Каскад».

Ранее в ISW прокомментировали возвращение наемников группы «Вагнера» под Бахмут на Донетчине. Аналитики сообщили, с какой проблемой столкнулась ЧВК.