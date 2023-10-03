В интервью изданию NV представитель ГУР МОУ, комментируя информацию о возможном испытании «Буревестника», отметил, что это событие не будет означать ввод ракеты в эксплуатацию, информирует «НБН».

По словам Юсова, россияне постоянно готовятся к испытаниям, и большая часть из них является подготовкой к следующим. Он отметил, что очень часто страна-агрессор их не проводит, либо они проходят с нарушениями, что не позволяет оккупантам ввести оружие в эксплуатацию.

Представитель военной разведки считает, что испытания вооружения в РФ носят демонстрационный характер, чтобы поддерживать градус ненависти в обществе государства-террориста, а также влиять в мире на тех, кто до сих пор реагирует на шантаж Москвы и ее угрозы.

Напомним, в сентябре российский диктатор Владимир Путин жаловался на то, что его страну якобы провоцируют на обстрелы украинских атомных объектов.