Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», об этом изданию The Telegraph сообщил неназванный военный высокопоставленный чиновник.

Он, в частности, заявил:

Мы столько отдали, сколько могла себе позволить Великобритания, — отметил он в комменарии изданию. По словам источника, бремя предоставления миллиардов помощи Украине не должно ложиться на Британию.

Чиновник также считает, что предоставить больше миллиардов не означает предоставить миллиарды британских вооружений. Лондон должен играть некоторую роль в поощрении иных стран предоставлять больше денег и оружия.

Также он добавил, что нет никаких перспектив в будущем предоставлять Вооруженным силам Украины большего количества танков Британии, так как Лондон «отдал почти все, что мог себе позволить отдать».

Напомним, ранее в Пентагоне сообщили сумму, которая осталась для предоставления Украине вооружения.