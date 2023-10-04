28 сентября противовоздушная оборона путинских оккупационных сил на Запорожье «отминусовала» один из самых современных боевых самолетов Российской Федерации. В британской разведке отмечают, что инцидент произошел над Токмаком в 20 км позади текущей линии фронта.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на страницу Министерства обороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В ведомстве сообщили, что войска государства-террориста с 24 февраля 2022 года потеряли около 90 боевых самолетов с неподвижным крылом. «Демилитаризация» самого современного истребителя ВС РФ над Токмаком – пятая потеря Су-35 у армии Путина.

Ранее в разведке Великобритании сообщили, сколько боевой авиации потеряли российские оккупационные силы с начала полномасштабного вторжения, рассказав, что снижает срок жизни боевых самолетов захватчиков.