Как информирует «НБН» со ссылкой на Bloomberg.

Всообщении материала говорится, что Германия отправит Украине дополнительно одну систему ПВО IRIS-T и более двенадцати зенитных пушек «Гепард».

Эти дополнительные средства защиты должны будут обеспечить защиту грузов, которые следуют в Румынию вдоль южного побережья государства. Само оружие должно быть в Украине уже в конце текущего года. Только система IRIS-T будут доставлены в Украину сразу после того, как будет изготовлено.

Как известно, сейчас Украинское государство всячески пытается увеличить поставки зерна по реке Дунай, а также суше через так называемые «маршруты солидарности» после того, как соглашение, которое позволяет судам проходить по проливу Босфор, выйдя яз черноморских портов, работать перестало.

Напомним, ранее мы уже писали об «урегулировании зернового кризиса».