Власти приграничного региона РФ утром отчитались о ликвидации 19 воздушных объектов, в результате атаки которых было повреждено здание в Белгороде. В то же время ряд украинских СМИ, ссылаясь на источники в СБУ, сообщили об ударе по зенитному ракетному комплексу «С-400», стоимостью 1,2 миллиарда долларов.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на DW.

Журналисты пишут, что украинские дроны поразили комплекс «Триумф», в месте расположения которого жители Белгородской области слышали «хлопки». Во время атаки БПЛА на ЗРК в соседних населенных пунктах произошел блекаут.

Ранее беспилотники атаковали российский Смоленск. В ГУР МОУ сообщили детали удара дронов по заводу, который производил высокоточные ракеты. Этим оружием оккупанты терроризировали пять областей нашей страны.