Американское издание The New York Times сообщает, что захватчики начали использовать давнюю военную тактику под названием «эластичная оборона», чтобы не дать ВСУ удерживать населенные пункты и другие позиции как плацдарм для будущих атак, информирует «НБН».

Журналисты объяснили, что «освободители» отходят на вторую линию позиций, позволяя защитникам продвинуться вперед. После оккупанты наносят ответный удар, когда украинские военные становятся уязвимыми, подходя к недавно оставленным позициям ВС РФ или передвигаясь по открытой местности.

Цель тактики «эластичной обороны» россиян состоит в том, чтобы не дать украинским бойцам закрепиться на позиции и использовать ее как базу для продолжения наступления.

Напомним, мелитопольский мер Иван Федоров рассказал о тоннелях из окопов и двухэтажных подземных блиндажах, которые создали оккупанты на Запорожье.