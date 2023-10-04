Как информирует «НБН», В Сети появилось видео, на котором запечатлен населенный пункт Андреевка.

На кадрах можно увидеть, что на месте населенного пункта остались одни руины и воронки от «прилетов» артиллерийских снарядов. Дома местных жителей, которые здесь некогда счастливо жили, просто стерты с лица земли.

Это не первый населенный пункт Украины, уничтоженный россиянами. Практически везде, где бывают войска Путина, остаются одни руины. В частности, это Мариуполь, Марьинка, Бахмут и множество других украинских населенных пунктов.