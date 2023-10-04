Городской глава Мелитополя в своем Telegram-канале сообщил новости о событиях во временно оккупированном Токмаке. Федоров рассказал, что «освободители» начали готовиться к горячей осени в регионе, информирует «НБН».

По словам чиновника, несколько недель назад захватчики начали вывозить из Токмака свои органы «власти», а офицеры армии Путина – активно эвакуировать свои семьи. Сейчас россияне начали вывозить заведения «образования» — техникум, училище и школы.

Во вторник, 3 октября, оккупанты предупредили жителей Токмака о том, что магазины, рынок и «админучреждения» сегодня работать не будут. Федоров считает, что к чему бы не готовились «освободители», но им точно будет нехорошо.

Ранее чиновник рассказал, как россияне укрепляют оборону вокруг Токмака, «вгрызаясь» в землю.