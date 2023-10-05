Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение ВС ВСУ в ТГ-канале, враг выпустил по Украине двадцать девять «Шахедов». Двадцать четыре из них были уничтожены силами ПВО Украины.

В том числе, «Шахеды» были уничтожены в небе над Николаевской, Одесской, а также Кировоградской областями.

Также известно, что во время ночной воздушной тревоги в Миргороде Полтавской области, а также в Кропивницком можно было услышать звуки взрывов. Никакой информации в настоящее время о причинах и последствиях взрывов не сообщается.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Германия передаст Украине дополнительные системы ПВО.