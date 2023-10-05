В эфире национального телемарафона Игнат отметил, что в Украине, к сожалению, ночи стали типичные, поскольку в это время суток враг наносит одни и те же удары, информирует «НБН».

Представитель Воздушных сил указал на особенности атаки БПЛА 5 октября. По словам Игната, на этот раз российские захватчики запускали дроны-камикадзе группами, а «Шахеды» летели парами.

Полковник напомнил, что этой ночью ВС РФ выпустили по Украине 29 беспилотников, которые распределились фактически на 15 групп. БПЛА летели в сторону Николаевщины, а также крутились возле Кропивницкого.

Ранее спикер ВС ВСУ рассказал о баллистическом «квартете», который вскоре сформирует Украина.