Во время совещания в четверг, 5 октября, руководитель оборонного ведомства государства-террориста сообщил, что Генеральный штаб РФ решил сформировать по каждой группировке резервные полки, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Глава Минобороны похвастался, что на данный момент сформировано девять таких полков, которые регулярно пополняются. Также Шойгу рассказал, что захватчиков готовят к боевым действиям на полигонах Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Также министр добавил, что за сентябрь в путинские оккупационные силы россияне набрали 38 000 «добровольцев», которые проходят подготовку вместе с контрактниками.

Ранее аналитики ISW сообщали, что МО РФ пытается восполнить потери «элитных» подразделений российских войск за счет «добровольцев» из других стран.