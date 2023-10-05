В эфире национального телемарафона Штупун сообщил, что «вторая армия мира» всеми силами пытается захватить Марьинку и окружить Авдеевку, чтобы показать хоть какие-то успехи, информирует «НБН».

По словам представителя Сил обороны Таврического направления, российские захватчики продолжат усилия по оккупации этих городов, чтобы выйти на какое-то оперативное пространство. «Освободители» считают, что, если они возьмут эти населенные пункты, ситуация для них улучшится.

Полковник добавил, что пока что путинские солдаты лишь получают на орехи от защитников. Силы обороны продолжают мужественно удерживать Авдеевку и населенные пункты вблизи города.

Ранее заместитель командира 3-й ОШБР рассказал, что происходит на Бахмутском направлении и какую тактику используют ВС РФ.