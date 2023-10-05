В пресс-службе ГУР МОУ сообщили, что в рамках операции в Крыму разведчики подразделения специального назначения «Артан» десантировались на западное побережье полуострова, Тендеровскую и Кинбурнскую косы, информирует «НБН».

После высадки на территорию Крыма спецназовцы ударили по захватчикам, нанеся им существенные потери. На пути ухода бойцов ГУР россияне пытались преследовать их, поэтому разведчики «Артана» также провели бой с врагом на море.

Командир «Артана» Виктор Торкотюк подчеркнул, что это была не первая и не последняя операция украинской военной разведки на территории временно захваченного Крымского полуострова, о большой части из них общественность узнает позже.

Ранее в ГУР МОУ показали первые кадры высадки спецназовцев в Крыму.