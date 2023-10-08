Как иинформируеь «НБН», в эфире Polsat News, которое поцитировало издание РАР, Дуда заявил, что события, которые сейчас поисходят на Ближнем Востоке способствуют государству-оккупанту Российской Федерации и «отвлекают мир» от агрессии, которую сегодня осуществляют войска Путина в Украине.

Дословно из заявления Дуды:

Безуслово, это будет способствовать РФ и агрессии Российской Федерации против Украины, это отвлекает внимание мирового сообщества.

Именно так Анджей Дуда прокомментировал атаки на Израиль. При этом он добавил, что Варшаве необходимо смотреть на происходящие в Израиле события с точки зрения своих же интересов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Польша отменяет помощь дл бежецев из Украины.