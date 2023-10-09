Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины написал, что захватчики РФ на протяжении последних суток потеряли 350 человек живой силы и бронетехнику.

Так, в своем сообщении Генеральный штаб ВСУ отмечает, что на протяжении минувших суток оккупационные силы потеряли 350 человек живой силы. Следовательно, общие потери войск РФ в Украине достигли 282 тысяч и 630 солдат.

Помимо прочего, оккупационные войска Путина потеряли за минувшие сутки два танка, три ББМ, одну систему ПВО, одну артиллерийскую систему, а также две единицы автомобильной техники и автоцистерн.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что армия РФ готовится к эвакуации из северных районов Крыма.