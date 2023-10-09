В эфире национального телемарафона Штупун сообщил, что в воскресенье, 8 октября, враг совершил 8 налетов и 455 обстрелов на южном направлении. Эти показатели вдвое меньше, чем за сутки до этого, информирует «НБН».

По словам представителя Сил обороны Таврийского направления, на Запорожском направлении за сутки защитники ликвидировали 147 российских оккупантов и 6 единиц техники. При этом потери путинских оккупационных сил снизились.

Он объяснил, что из-за плохой погоды полеты БПЛА затруднились, видимость плохая. А без разведки не может работать артиллерия, поэтому впустую военные боеприпасы не тратят.

Ранее в Институте изучения войны рассказали об успехах ВСУ под Бахмутом и на Запорожье, оценив вероятность прорыва защитников до конца года.