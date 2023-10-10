В эфире национального телемарафона Игнат обратил внимание на статистические данные по воздушным атакам ВС РФ на нашу страну. Он отметил, что армия Путина фактически ежедневно наносит удары по Украине, применяя разные типы оружия, информирует «НБН».

Представитель Воздушных сил сравнил постоянные обстрелы нашей страны «второй армией мира» с недавней массированной воздушной атакой ХАМАСа на Израиль.

Полковник указал на существенные различия размеров площади территории двух государств, отметив, что Израиль – фактически одна область нашей страны.

Игнат напомнил, что террористы ХАМАСа обстреляли Израиль тысячами средств воздушного нападения. При массированных ударах возникает риск «перегруза» для многих систем противовоздушной обороны, в частности «Железный купол» не смог сбить все вражеские цели.

В отличие от Израиля у Украины больше территория, а это означает, что обстрелы ВС РФ будут рассредоточены. При этом истощение нашей ПВО также имеет место, поскольку защитники тратят боекомплект для ликвидации воздушных целей.

Как сообщалось, в ночь на 10 октября россияне обстреляли Украину ударными БПЛА. В Воздушных силах рассказали о работе противовоздушной обороны.