Представитель украинской военной разведки подтвердил, что в Москве знали о намерении ХАМАСа напасть на Израиль. Кроме того, известно о взаимодействии частных военных компаний РФ с палестинскими боевиками. Российские оккупанты передавали террористам опыт боевых действий в Украине.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Также Кремль передал ХАМАСу западное стрелковое оружие, которое армия Путина захватила на фронте в Украине. Юсов заверил, что Москва заинтересована в любом обострении конфликтов в разных уголках мира.

Представитель ГУР МОУ отметил, что у Киева нет мотива передавать какое-либо оружие на Ближний Восток, поскольку стране оно необходимо для защиты от российских войск.

Напомним, ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров обвинил Запад в том, что он якобы наносит удары по сектору Газа. Глава республики заявил, что он поддерживает Палестину и готов отправить на помощь террористам ХАМАСа «миротворцев».