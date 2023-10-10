Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении «Думская».

В материале издания говорится, что взрывы раздались около 23:32 и 23:42. Журналисты также подчеркнули, что в городе работала противовоздушная оборона.

В свою очередь Воздушные силы ВСУ заранее предупреждали жителей города об угрозе применения врагом «Шахедов».

В ночное время, 9 октября, во время воздушной тревоги в Одессе раздались звуки взрывов.Также к жителям Одесского и Белгород-Днестровского районов обращался руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, призвав население находиться в укрытиях до того момента, пока не будет отбоя воздушной тревоги.

Немного позже в городе повторились взрывы. А в 00:49 Силы обороны Юга сообщили, что в регионе идет работа ПВО.

Напомним, ранее мы уже писали о взрывах в Севастополе.