Как информирует «НБН», ТГ-канал Крымский ветер пишет, что взрыв прогремел на территории Севастополя. Также есть информация о пожаре.

Согласно обнародованному сообщению, взрыв в Севастополе прозвучал в 23 часа 55 минут. Помимо того, авторы публикации отмечают, что в сторону Бахчисарая наблюдается пожар.

В это же время другие ТГ-каналы сообщают, что во время взрыва в Севастополе не была объявлена воздушная тревога.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что Аксенов отправил в Москву отчет о резком росте антироссийских настроений в Крыму.