Британская разведка сообщила, что российские захватчики страдают от посттравматического стрессового расстройства, в декабре прошлого года психологи РФ идентифицировали около 100 000 таких «освободителей».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В отчете сказано, что ПТСР стало массовым явлением в рядах путинских оккупационных войск из-за недостаточной ротации на фронте и отсутствия заботы о психологическом здоровье российских солдат.

В разведке Великобритании отмечают, что количество захватчиков, которые имеют психические расстройства, растет, поскольку они не могут обеспечить себе восстановление после участия в боевых действиях.

Известно, что некоторые командиры ВС РФ обращали внимание на эту проблему в путинских войсках, в частности экс-командующий 58-й общевойсковой армии генерал-майор Иван Попов, которого в июле уволили с должности.

Помимо этого, российские врачи отправляют на войну в Украину непригодных к бою солдат. Многие дела против ВВК отклонены или оставлены без дела.

Ранее британская разведка объяснила, почему Кремль не будет проводить новую волну мобилизации до президентских выборов в РФ.