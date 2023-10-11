Во время брифинга в среду, 11 октября, спикер оперативного командования «Юг» сообщила, что общее количество обстрелов правобережья Херсонской области с левого берега держится на показателях 60-70, при этом их количество ежедневно снижается, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, сейчас «вторая армия мира» в регионе использует для атак по 300-400 снарядов, однако это все равно меньше, чем количество боеприпасов, которое оккупанты использовали ранее.

Глава пресс-центра отметила, что ВС РФ включили эконом-режим, что связано с успешной ликвидацией ВСУ их логистики, полевых пунктов боеснабжения. При этом пока рано говорить об общей нехватке снарядов у врага.

Ранее Гуменюк объясняла, почему уменьшилось количество ракетных ударов РФ по Украине.