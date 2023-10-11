Как информирует «НБН», об этом говорится в материале CNN.

Согласно информации, обнародованной изданием, такого рода данные были озвучены на государственном телевидении. В то же время международная телекомпания Al Jazeera сообщила о более чем 900 погибших людях в Секторе Газы, а также о 21 погибшем человеке на западном берегу Иордана.

Стоит отметить, что в ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) поспешили заявить о 450 пораженных целях за минувшие сутки. Последней массированной атакой стал обстрел района Аль-Фуркани, где десятки истребителей атаковали инфраструктуру террористов палестинской группировки ХАМАС.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что армия Израиля переходит в полномасштабное наступление.