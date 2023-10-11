Как информирует «НБН», в своем заявлении глава Министерства обороны США Ллойд Остин отметил, что первые вышеуказанные истребители появятся в Украине уже в начале следующего года.

Руководитель американского оборонного ведомства подчеркнул, что в настоящее время продолжается обучение украинских летчиков и технического персонала, а для этого, как известно, нужно время.

Дословно из заявления Ллойда Остина:

Касательно истребителей F-16. А точнее того, когда они прибудут. В настоящее время идет обучение пилотов. Необходимо несколько месяцев. Я думаю, не ранее, нежели следующей весной мы сможем увидеть самолеты в Украине.

Напомним, ранее глава Минобороны Дании анонсировал отправку первой партии истребителей F-16 в Украину.