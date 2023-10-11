Как информирует «НБН» со ссылкой на Украинаскую правду, об этом Путин заявил в ходе встречи «Российская энергетическая неделя».

В том числе, российский диктатор рассказал, чем именно отличается аудитория на «Валдайском клубе» и на «Российской энергетической неделе».

Дословно из заявления Путина:

Вот я, к примеру, на Валдайском клубе говорил… Однако это совсем иная аудитория. Здесь деловые люди. Они все заняты весьма конкретными делами, но никак не словоблудием. Как следствие, для этой аудитории я еще раз повторюсь: война на Украине была начата в 2014 году.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что войска Путина пытаются безуспешно атаковать на фронте, а ВСУ продвигаются вперед.