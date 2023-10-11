В аналитическом материале ISW отмечается, что в понедельник, 9 октября, ВС РФ начали локальные наступления в районе Авдеевки, бросив в атаку, по данным Генштаба ВСУ, до трех батальонов, информирует «НБН».

Эксперты отмечают, что за несколько дней оккупанты не продвинулись, однако кремлевская пропаганда представляет происходящее как «значительную наступательную операцию». Рупоры путинского режима заявляют, что «вторая армия мира» стремится окружить украинские войска в Авдеевке и захватить город.

В то же время россияне активизировали наступления и в районе Орехова. По словам аналитиков, активность ВС РФ вблизи города – это попытка оттянуть украинские силы от Работино.

В ISW объяснили, что локальные наступательные операции армии Путина в районе Авдеевки и Орехова захватчики направляют на то, чтобы стабилизировать ВСУ и не дать военному руководству Украины перебросить резервы в критические зоны боевых действий на Запорожье.

Ранее в ВСУ рассказали, почему на Запорожском направлении снизились потери «второй армии мира».