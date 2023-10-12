Глава ГУР МОУ в интервью изданию «Украинская правда» заявил, что государство-террорист сможет вести войну против нашей страны максимум до 2026 года, информирует «НБН».

Военачальник уточнил, что с экономической точки зрения россияне без проблем смогут продолжать боевые действия до 2025 года, с точки зрения техники – максимум до 2026 года.

По словам Буданова, в стране-агрессоре не очень высокие темпы восстановления техники, однако человеческого ресурса оккупантам хватит надолго. При этом генерал напомнил, что Украина – не маленькая страна и ей так же хватит людей, чтобы продолжать борьбу против захватчиков.

Начальник военной разведки добавил, что ни в коем случае нельзя замораживать боевые действия, поскольку это будет предательством в отношении украинцев в оккупации, а также памяти погибших и тех, кто сейчас воюет за нашу свободу.

Ранее глава государства Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Украина находится на последней стадии войны с РФ.