В эфире национального телемарафона руководитель Харьковской облпрокуратуры заявил, что удалось установить, откуда российские оккупационные силы нанесли удар по селу Гроза, информирует «НБН».

По словам Фильчакова, российские захватчики выпустили ракету «Искандер» по населенному пункту в Харьковской области с территории Белгородской области страны-агрессора.

Чиновник уточнил, что все пострадавшие в результате вражеского обстрела – мирные жители села, большая часть из них – женщины.

Напомним, глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о завершении идентификации останков жертв ракетного удара в селе Гроза, назвав окончательное количество погибших.